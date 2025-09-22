“نرجو منكم الصّبر”.. الطيران الإماراتي في قلب الفوضى الرقمية

الهـ.ـجـ.ـوم الإلكتروني على نظام تسجيل الدخول MUSE يربك مطارات هيثرو وبروكسل وبرلين.. الاتحاد للطيران تواجه تأخيرات غير مسبوقة.. والركاب في انتظار طويل pic.twitter.com/9sGeHnqVpz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 22, 2025

شهدت مطارات أوروبية كبرى، من بينها هيثرو وبروكسل وبرلين، حالة من الارتباك غير المسبوق بعد هجوم إلكتروني استهدف نظام تسجيل الدخول MUSE، ما تسبب في تعطيل واسع لعمليات السفر، خاصة لدى شركة الاتحاد للطيران.

وأفادت مصادر ميدانية بأن المسافرين واجهوا تأخيرات طويلة وإجراءات تسجيل يدوية معقّدة، وسط توقف أنظمة الأمتعة وتعثر حركة الرحلات. بينما تكافح الفرق الفنية لاستعادة النظام الرقمي، طالبت شركات الطيران الركاب بالصبر والوصول إلى المطار في وقت مبكر.

وأكدت “الاتحاد للطيران” في بيان رسمي أن الحادث “خارج عن إرادتنا”، وقدّمت اعتذارها للمسافرين، مشيرة إلى أنها تبذل جهودًا مكثفة لتقليل الأثر قدر الإمكان.

هذه الحادثة تسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية الرقمية حتى لدى أكبر شركات الطيران في العالم، وتطرح تساؤلات جدية حول الجاهزية لمواجهة الهجمات السيبرانية، في وقت يدفع فيه الركاب الثمن بشكل مباشر.