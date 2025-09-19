“ارحل يا ماكرون”.. باريس تنتفض مجددًا

شهدت العاصمة الفرنسية، مساء اليوم، مظاهرة حاشدة انطلقت من ساحة الباستيل التاريخية، حيث توافد آلاف المحتجين رافعين شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية وتندد بسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وعلى رأسها شعار “ارحل يا ماكرون”.

الهتافات صدحت مطالِبة بالحرية والكرامة، وسط انتقادات حادة لغلاء المعيشة وتدهور الخدمات العامة. النقابات العمالية حضرت بقوة، مجددة دعوتها إلى توزيع عادل للثروات، واستثمار الميزانية في قطاعات الصحة والتعليم والمعاشات، بدلًا من الإنفاق العسكري المتزايد.

المحتجون عبروا عن غضبهم من ما وصفوه بـ”خيانة المستقبل الفرنسي”، مؤكدين أن الأزمة أعمق من تغييرات وزارية، وأنها تكمن – بحسبهم – في سياسات الإليزيه ذاتها.

في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات، يبدو أن ماكرون يواجه موجة غضب شعبية متزايدة، تعيد إلى الأذهان روح الثورة في قلب العاصمة الفرنسية.