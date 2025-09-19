تحقيق يكشف: تطبيق إسرائيلي “غير قابل للحذف” يتجسس على مستخدمي سامسونج في الشرق الأوسط

https://twitter.com/watanserb_news/status/1969080413353120251

كشف تحقيق استقصائي نشره موقع عربي بوست عن وجود تطبيق إسرائيلي يُدعى AppCloud، مثبت مسبقًا على عدد كبير من هواتف سامسونج المنتشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دون علم المستخدمين. الأخطر من ذلك، أن التطبيق لا يمكن حذفه ويعود تلقائيًا بعد كل تحديث للنظام.

التطبيق تابع لمنصة Aura، التي طورتها شركة IronSource الإسرائيلية، ويبدو في ظاهره وكأنه يقدم اقتراحات لتطبيقات وألعاب. لكنه في الواقع يمتلك صلاحيات واسعة لجمع بيانات المستخدمين، تشمل التطبيقات المستخدمة، وسجلات التصفح، وأرقام الهواتف، وحتى الموقع الجغرافي.

وبحسب التحقيق، يظهر التطبيق بشكل أساسي في هواتف Galaxy A وGalaxy M الاقتصادية، والتي تُعتبر من بين أكثر الهواتف مبيعًا عالميًا. وقد وثّق مراسلو التحقيق وجود التطبيق في أجهزة جديدة بدول مثل الأردن، مصر، المغرب، لبنان، العراق، وتركيا، بينما لم يُرصد وجوده في الأجهزة المباعة في أوروبا أو أمريكا، ما يثير تساؤلات حول استهداف الأسواق الإقليمية بعينها.

شركة سامسونج أكدت أن التطبيق جزء من نظام الهاتف، ويُعتبر “مكوّناً من مكونات تجربة الجهاز”، لكنها لم توضح طبيعة البيانات التي يجمعها أو كيف تُستخدم.

في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، يرى خبراء أن مثل هذه التطبيقات قد تشكّل تهديداً مباشراً للخصوصية والسيادة الرقمية لملايين المستخدمين في المنطقة.