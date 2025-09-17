“أوفيك 19”.. إسرائيل تطلق عينها الاستخباراتية في سماء الشرق الأوسط

بينما ينشغل العالم بحـ.روبـ.ـها على الأرض.. إسـ.رائيل تفتح جبهة جديدة في السماء وتطلق القمر الصناعي العسكري “أوفيك 19”.



المفاجأة أن القمر انطلق في مسار غربي عكسي، يتحدى اتجاه دوران الأرض الطبيعي.. وذلك لتبقى عينه مسلّطة على الشرق الأوسط بلا توقف.. عين جديدة في الفضاء، ترصد… pic.twitter.com/LXNWJ21xM1 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 17, 2025

في خطوة جديدة نحو تعزيز تفوقها الاستخباراتي، أعلنت إسرائيل عن إطلاق القمر الصناعي العسكري “أوفيك 19″، الذي يفتح جبهة جديدة في الفضاء بينما تنشغل دول المنطقة بصراعاتها الأرضية التقليدية.

القمر الذي أطلق قبل أيام، يسير في مسار غربي عكسي يخالف دوران الأرض، ما يتيح له مراقبة الشرق الأوسط بشكل شبه دائم، ليكون بذلك أداة متقدمة لجمع المعلومات الاستخباراتية عالية الدقة. ويؤكد مختصون أن القمر قادر على رصد أهداف لا يتجاوز حجمها 50 سم، في الليل والنهار، وحتى في ظل الظروف الجوية الصعبة كالعواصف والغيوم.

وبحسب تصريحات رسمية، فإن “أوفيك 19” لا يكتفي بجمع الصور، بل يقدم بيانات شبه فورية تساعد في التحليل الاستباقي للتحركات العسكرية، وتمنح صانعي القرار في تل أبيب إنذارًا مبكرًا لأي تطورات قد تمس أمنهم القومي.

إطلاق القمر في مسار عكسي لم يكن لأسباب تقنية فحسب، بل لتفادي سقوط الحطام على دول الجوار، وضمان تغطية متكررة وشاملة للمنطقة. وهو ما يعكس بوضوح نوايا إسرائيل الاستراتيجية في مراقبة كل ما يجري على الأرض من الأعلى.

في وقت لا تزال فيه شعوب وقادة المنطقة يكتفون بالإدانات، تواصل إسرائيل تعزيز سيطرتها على “سماء الصراع”، مستثمرة في تقنيات تجعلها أقرب إلى كل شبر في الشرق الأوسط، وأكثر استعدادًا للتعامل مع أي طارئ.