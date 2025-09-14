مصر تحبط مخططًا لاغتيال قيادات من “حماس” على أراضيها

موقع "ميدل إيست آي" البريطاني كشف التفاصيل نقلا عن مسؤولين مصريين كبار.. ذكروا أن المخابرات نجحت في كشف المخطط وإحباطه قبل أن يتحول إلى كارثة !!



وفق التقرير، القاهرة وجهت تحذيراتها لنتنياهو بأن أي محاولة استهداف على أراضيها تُعتبر إعلان حرب.. التحذير المصري جاء بعد أيام من… pic.twitter.com/sveCtlNeoI — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 13, 2025

كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، نقلًا عن مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، أن جهاز المخابرات العامة المصري نجح في إحباط محاولة إسرائيلية لاغتيال قيادات من حركة “حماس” في العاصمة القاهرة، في عملية وُصفت بأنها كانت ستشكل “كارثة” لو تمت.

وبحسب التقرير، فإن القاهرة وجهت تحذيرًا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدت فيه أن أي عملية اغتيال على الأراضي المصرية تُعد إعلان حرب وانتهاكًا مباشرًا للسيادة الوطنية.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، والذي استهدف مباني يُعتقد أنها كانت تؤوي قيادات من الحركة.

المصادر أوضحت أن أنظمة دفاع جوي متطورة، صينية الصنع، منتشرة حاليًا في سيناء، ما يجعل من الصعب تنفيذ أي عملية جوية دون رصد فوري.

ورغم عدم وجود إعلان رسمي عن تواجد قيادات من “حماس” في مصر، تشير تقارير إلى أن عددًا منهم يقيمون في القاهرة منذ سنوات، بهويات وأماكن إقامة سرية لدواعٍ أمنية.