تقرير استخباراتي يُثير القلق في أنقرة: تركيا تستعد لأسوأ السيناريوهات بعد حرب إيران وإسرائيل

أجراس الإنذار تدق في #تركيا وأنقرة تستنفر، والمنطقة على صفيح ساخن.. على ماذا ينوي #أردوغان؟



في تطور خطير ولافت، الاستخبارات التركية أوصت باتخاذ إجراءات عاجلة ذات أهمية قصوى.. منها الإسراع في بناء ملاجئ وأنظمة إنذار وتطوير الدفاع الجوي ؟!! pic.twitter.com/981ufM6TCF — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 10, 2025

بدأت تركيا التعامل بجدية متزايدة مع الواقع الإقليمي الجديد، في أعقاب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث دق تقرير استخباراتي، وصفته الصحف المحلية بـ”اللافت والخطير”، ناقوس الخطر، وأوصى باتخاذ سلسلة من التدابير العاجلة لتعزيز الجبهة الداخلية.

التقرير الصادر عن الأكاديمية الوطنية للاستخبارات، يدعو إلى إنشاء ملاجئ محصنة تحت الأرض داخل المنشآت الإستراتيجية، وأخرى جماعية في المدن الكبرى، مزودة بأنظمة إنذار مبكر ضد الهجمات الجوية المحتملة. كما شدد على ضرورة تسريع الاستثمارات في تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، وأنظمة الدفاع الجوي منخفضة الارتفاع، إلى جانب إعطاء الأولوية للمسيّرات وتقنيات الحرب الإلكترونية.

ويتضمن التقرير توصيات تتجاوز الجانب العسكري، داعيًا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي، مع التحذير من عمليات تخريب وتجسس قد تستهدف الداخل التركي في حال امتداد التصعيد الإقليمي.

الرسالة الأوضح، كما تراها أنقرة: “ما حدث بين إسرائيل وإيران قد لا يبقى بعيدًا عن حدود تركيا”.