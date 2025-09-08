الإمارات تُعزِّي إسرائيل وتدين عملية القدس… صمتٌ عربي وإدانةٌ أوروبية

الإمارات تُعزِّي إسرائيل وتدين عملية القدس… صمتٌ عربي وإدانةٌ أوروبية
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، دانت دولة الإمارات عملية القدس الأخيرة، ووصفتها بـ”العمل الإرهابي”، معربة عن تعازيها لحكومة الاحتلال الإسرائيلي و”شعبها الشقيق”، على حد تعبير البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية.
هذا الموقف، الذي جاء في ظل عدوان متواصل على قطاع غزة خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، اعتبره مراقبون مثالاً صارخًا على الانحياز الفجّ، حيث لم تتجاوز البيانات الإماراتية السابقة بشأن المجازر في فلسطين حدود “الإدانات الباهتة” و”الدعوات لضبط النفس”.
وفي الوقت الذي تواصل فيه بعض العواصم العربية التزام الصمت أو إصدار مواقف رمادية، أقدمت إسبانيا، الدولة الأوروبية البعيدة جغرافيًا، على سلسلة قرارات وصفت بالمشرفة: حظر بيع السلاح لإسرائيل، ومنع عبور السفن والطائرات المتجهة إليها، وفرض قيود صارمة على المستوطنين والمتورطين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مضاعفة دعمها لوكالة الأونروا والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
مواقف متناقضة تعكس واقعًا عربيًا مأزومًا، تتراجع فيه بوصلات التضامن، بينما تُسمع أصوات العدالة – ولو خافتة – من خارج حدود المنطقة.
اتمنى من اسبانيا أيضا أن توقف تصدير لحموم الخنزير إلى اليهود و الإمارات .. ، ربما سيساهم هذا في الحد من تدهور الصحة النفسية عندهم.. ، لأن تناول لحوم حيوانات معينة.. ‘خاصة المحرم تناولها على المسلمين’ ..، له تبعات خطيرة على الصحة و الصحة النفسية…،
{ حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به… } المائدة.
قصد لحوم و ليس “لحموم” .. عذرا… !
Don’t export Pork to the jews aswell, … Thanks..