الإمارات تُعزِّي إسرائيل وتدين عملية القدس… صمتٌ عربي وإدانةٌ أوروبية

في زمن انقلبت فيه الموازين، الإمارات تدين عملية الـ.قـ.ـد.س وتعزي "إسـ.ـرائيل وشعبها الشقيق".. ماذا عن الـ.د.م الفلـ.سـ.طيـ.ني الذي لا مكان له في قواميس الدبلوماسية الإماراتية؟



دولة خليجية تدعم الاحتـ.ـلال، بينما إسبانيا وقفت موقفًا مشرفًا لم تجرؤ عليه دولة عربية.. فأي زمن… pic.twitter.com/9WK7eK3eq7 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 8, 2025

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، دانت دولة الإمارات عملية القدس الأخيرة، ووصفتها بـ”العمل الإرهابي”، معربة عن تعازيها لحكومة الاحتلال الإسرائيلي و”شعبها الشقيق”، على حد تعبير البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية.

هذا الموقف، الذي جاء في ظل عدوان متواصل على قطاع غزة خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، اعتبره مراقبون مثالاً صارخًا على الانحياز الفجّ، حيث لم تتجاوز البيانات الإماراتية السابقة بشأن المجازر في فلسطين حدود “الإدانات الباهتة” و”الدعوات لضبط النفس”.

وفي الوقت الذي تواصل فيه بعض العواصم العربية التزام الصمت أو إصدار مواقف رمادية، أقدمت إسبانيا، الدولة الأوروبية البعيدة جغرافيًا، على سلسلة قرارات وصفت بالمشرفة: حظر بيع السلاح لإسرائيل، ومنع عبور السفن والطائرات المتجهة إليها، وفرض قيود صارمة على المستوطنين والمتورطين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مضاعفة دعمها لوكالة الأونروا والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

مواقف متناقضة تعكس واقعًا عربيًا مأزومًا، تتراجع فيه بوصلات التضامن، بينما تُسمع أصوات العدالة – ولو خافتة – من خارج حدود المنطقة.