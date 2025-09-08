العميل والعبرية: رؤية مشتركة تسلط الضوء على واقع السلطة الفلسطينية

اختار الظهور عليها حيث لا فرق بينها وبين إعلام مُشَغِلِيه في تل أبيب.. عباس خرج على شاشة "العربية" أو "العِبرِية" في رواية أخرى، ليؤكد مجددا حقيقة السلطة المُنبطحة



يتحدث عن كرامة الدولة بينما يعيش تحت أحذية إسـ.رائيل، ونَسيَ أنه باع د.مـ.ا.ء الشـ.هـ.د.اء، وأَلبسَ خيـ.انته ثوب… pic.twitter.com/0aR6N1GRjp — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 7, 2025

في مشهد جديد من مشاهد الانبطاح السياسي، ظهر رئيس السلطة الفلسطينية عبر شاشة قناة عربية، متوسلاً خدمة الاحتلال الإسرائيلي، وموجهاً حديثه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكداً على حق تل أبيب دون أن ينسى فلسطين، في تناقض صارخ يعكس واقع السلطة الراهن.

هذه الخطوة تفتح ملف الخيانة والخيبة التي تعيشها السلطة الفلسطينية، التي ترفض الاعتراف بمقاومة الاحتلال وتعيش تحت ضغط التنسيق الأمني، بينما يسقط مصداقيتها من أمام الفلسطينيين والعالم. إذ يعكس هذا المشهد الهش واقع سلطة مشلولة، لا تملك سوى بيانات الاستجداء ومقابلات إعلامية بلا مضمون.

الرسالة واضحة: من يفرط في مقاومته ويستجد المحتل، يبيع دماء الشهداء ويخسر كرامته أمام شعبه. التاريخ يثبت أن المقاومة والبندقية هما السبيل الوحيد لاستعادة الأرض والكرامة.