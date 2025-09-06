عقد سري يفضح تورط “غوغل” في تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي

عقد سري كشف تفاصيله موقع "Drop Site News" تم توقيعه في يونيو الماضي ومدته 6 أشهر، يفـ.ـضح تواطؤ "غوغل" مع الاحـ.تـ.لال



"غوغل" شريك رئيسي في حملة دعائية تُوصف في الوثائق الحكومية الإسـ.ـرائيلية بأنها "هاسبارا"، وهو مصطلح عبري يُترجم غالبا إلى "دعاية" !! pic.twitter.com/2MAr46zXZW — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 6, 2025

كشف موقع Drop Site News عن عقد سري أُبرم بين شركة “غوغل” وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في يونيو الماضي، بقيمة 45 مليون دولار ولمدة 6 أشهر، بهدف دعم حملة دعائية إسرائيلية تُعرف باسم “هاسبارا” – وهي مصطلح عبري يُترجم غالبًا إلى “دعاية”.

العقد، الذي تم توقيعه مع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يهدف إلى ترويج الرواية الإسرائيلية عبر منصات “غوغل”، بما في ذلك “يوتيوب” و”غوغل ديسبلاي آند فيديو 360″، من خلال الإعلانات الممولة والتقارير الرقمية، في محاولة لتقليل حجم الكارثة الإنسانية في غزة وتحويل صورة الضحية إلى متهم.

تزامنًا مع المجاعة وانقطاع المساعدات عن سكان غزة، تُظهر الوثائق أن “غوغل” تعمل كطرف فاعل في هذه الحملة، بينما أنفقت إسرائيل ملايين إضافية على منصات أخرى، من بينها 3 ملايين دولار على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، و2.1 مليون دولار عبر منصة “أوت برين” الإسرائيلية.

هذا التسريب يعيد تسليط الضوء على خطورة التواطؤ الرقمي في الحروب الحديثة، وسط تصاعد الإدانات الدولية للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.