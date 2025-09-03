“جنوة” تنتفض من أجل غزة: حين دوّى صوت الضمير من بعيد

"سنشل العالم كله".. من قلب ميناء "جنوة" في إيطاليا دوّى صوت شجـ.ا.ع، مهـ.ـدداً بإغلاق كل أوروبا، إذا تعرض الاحتـ.ـلال "لأسطول الصمود العالمي" الذي أبحر لكسر الحـ.صـ.ار.



وقفوا في المرافئ ورفعوا صوتهم باسم غـ.ز.ة، ليس لأنهم عرب، ولا لأنهم مسـ.ـلمـ.ون، بل لأنهم بشر وما يزال في… pic.twitter.com/d4WQxCKYLy — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 2, 2025

من قلب ميناء “جنوة” الإيطالي، ارتفعت الأصوات وتحدّى العمّال القمع والاحتلال، في موقف تضامني نادر، أعلنت خلاله نقابات عمّال الموانئ تهديدًا صريحًا بإغلاق الموانئ الأوروبية إذا تعرض الاحتلال الإسرائيلي لـ”أسطول الصمود العالمي” المتجه نحو غزة.

الأسطول، الذي يضم متضامنين من حول العالم ويحمل مساعدات إنسانية، يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة، وسط تحذيرات من استهدافه كما حدث في محاولات سابقة.

اللافت أن هذه الوقفة جاءت من عمّال لا يجمعهم مع غزة دين أو عرق، بل إنسانية خالصة وضمير حي، في وقتٍ تتزايد فيه صفقات التطبيع والتحالفات بين دول عربية والاحتلال، وسط صمت رسمي عربي يُوصف بالمُهين.

في زمنٍ تُباع فيه المبادئ وتُقايض فيه القضايا، يبدو أن بعض الأصوات في أوروبا – وتحديدًا في “جنوة” – ما زالت ترفض أن تكون شريكة في الظلم، وتختار الانتصار للحق مهما كانت التبعات.