“غزة للبيع”: خطة ترامب لتحويل المأساة إلى مشروع عقاري

في كشف صادم، أزاحت صحيفة واشنطن بوست الستار عن وثيقة أميركية سرّية من 38 صفحة، تكشف تفاصيل خطة غير مسبوقة لإعادة تشكيل قطاع غزة، ليس كمنطقة منكوبة تستحق الإغاثة، بل كفرصة استثمارية عقارية واعدة، يُطلق عليها اسم “ريفييرا الشرق الأوسط”.

الخطة التي يقف خلفها دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، تقترح إدارة أميركية مباشرة للقطاع لمدة عشر سنوات، مع ترحيل “طوعي” للفلسطينيين مقابل 5 آلاف دولار ووجبات غذائية لعام، في مقابل التنازل عن أراضيهم، التي ستُحول إلى “مدن ذكية” ومنتجعات فاخرة.

الوثيقة تنص على تسجيل 30% من أراضي غزة باسم صندوق استثماري يدعى GREAT Trust، وإقامة مشاريع بمليارات الدولارات تشمل مطارات، موانئ، جزر صناعية، ملاعب غولف، ومجمعات سكنية فاخرة.

لكن الثمن؟ تهجير الفلسطينيين، خصخصة الأرض، وتحويل غزة إلى نموذج استثماري شبيه بدبي، تحت سيطرة أمنية إسرائيلية ومقاولين غربيين، مع “سلطة فلسطينية مروّضة” في المستقبل.

“غزة ليست للبيع”، كما يردّد كثيرون، و”ريفييرا ترامب” قد تبقى حلمًا عقاريًا على ورق، أمام شعب أثبت أنه لا يساوم على ترابه، حتى في أقسى الظروف.