سفينة خليجية تلتحق بـ”أسطول الصمود” نحو غزة.. من دون السعودية والإمارات

من #الكويت و #قطر و #البحرين و #سلطنة_عمان.. سفينة خليجية تستعد للإبحار لتلتحق "بأسطول الـ.صـ.ـمود العالمي" المتجه نحو غـ.ز.o



ستبحر دون أي مشاركة من ناشطين إماراتيين أو سعوديين.. السفينة الخليجية أبحرت ومعها الحقيقة حتى وإن اعتُرِضَت: مواجـ.ـهة بين صمت الحكومات وصوت الشعوب..… pic.twitter.com/NlHitXSpjD — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 31, 2025

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت مجموعة من الناشطين الخليجيين من الكويت وقطر والبحرين وعُمان، مشاركتهم في “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة، في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على القطاع، والذي دخل عامه الثامن عشر.

وتأتي هذه الخطوة وسط غياب لافت لأي مشاركة من السعودية أو الإمارات، رغم محاولات سابقة لإشراك ناشطين من البلدين. ويضم الفريق الخليجي شخصيات عامة وأطباء وناشطين، يمثلون مشهداً شعبياً يتحدى المواقف الرسمية لحكوماتهم.

وفي تصريحات خاصة لموقع “أمواج ميديا”، أكد عدد من المشاركين أن تحركهم جاء بعد “خذلان الأنظمة” وفشل الضغوط الدبلوماسية، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لـ”ملء الفراغ الرسمي بمبادرات شعبية”، على حد تعبيرهم.

الأسطول، الذي يضم سفنًا من أكثر من 44 دولة، يحمل مساعدات طبية وغذائية، ومن المقرر أن تلتقي جميعها في البحر المتوسط قبل محاولة الوصول إلى غزة بشكل جماعي.

فيما تبقى سفارات الاحتلال مفتوحة في البحرين والإمارات، يختار ناشطون خليجيون أن يواجهوا المخاطر القانونية والسياسية وحتى الأمنية، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكسر الحصار المفروض على أكثر من مليوني إنسان.