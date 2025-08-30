براد بيت وخواكين فينيكس يُسمعان صوت هند رجب للعالم في فيلم جديد

🔴نجوم من #هوليوود ينضمون لإنتاج فيلم "#صوت_هند_رجب" للمخرجة التونسية #كوثر_بن_هنية والذي يجسد مأساة الطفلة الفلسطينية #هند_رجب التي قتـ ـلها الاحتـ ـلال مع أسرتها في #غزة عام 2024. pic.twitter.com/lQQSW9yoUz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 29, 2025

انضم نجما هوليوود براد بيت وخواكين فينيكس إلى فريق الإنتاج التنفيذي لفيلم “صوت هند رجب”، وهو العمل السينمائي الذي تقدمه المخرجة التونسية كوثر بن هنية. يتناول الفيلم مأساة الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي قُتلت مع عائلتها في غزة عام 2024، ليعرض للعالم اللحظات الأخيرة من حياتها، ويُسلّط الضوء على جريمة الاحتلال التي أدمت قلوب الملايين.

هند، التي كانت في السادسة من عمرها عندما استغاثت طلبًا للمساعدة وسط الركام، كانت قد تعرضت لإطلاق 350 رصاصة، فيما استهدفت الطائرات الحربية سيارة كانت عائلتها قد لجأت إليها جنوب غزة في 29 يناير 2024. ومع ذلك، فإن نداءاتها للنجاة كانت بلا جدوى.

وفي حديثها عن الفيلم، قالت كوثر بن هنية: “الفن لا يقف على الحياد، ونحن نقدم هذه الشهادة من أجل إنقاذ الذكرى والمقاومة ضد النسيان”. وواصلت: “عندما تُستمد الحكايات من أحداث حقيقية ومؤلمة، تصبح أقوى أدوات السينما التي تلعب دورًا كبيرًا في تحريك ضمير الإنسانية”.

الآن، بفضل دعم نجوم هوليوود، ينافس الفيلم على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث سيعرض لأول مرة في 3 سبتمبر المقبل، قبل أن يتوجه إلى مهرجان تورونتو ثم إلى العديد من الدول حول العالم مثل إسبانيا، اليابان، بولندا، والبرتغال.

يُتوقع أن يكون “صوت هند رجب” أحد أبرز الأعمال السينمائية لهذا العام، خاصة في ظل الدعم القوي من براد بيت وخواكين فينيكس، رغم المعارضة الشديدة من بعض الأوساط الإسرائيلية التي هاجمت النجوم بسبب موقفهم من مجازر الاحتلال.