صاحبة وعد بلفور تطرد الاحتلال من أكبر معرض دفاعي

ممنوع دخول أي مسؤول إسرائيلي إلى أكبر معرض دفاعي في #لندن.. الشركات موجودة.. لكن بلا علم ولا وفد رسمي.. رسالة واضحة: من يصرّ على الإ.با.د.ة في #غزة، سيُعزل حتى في معاقل السلاح. pic.twitter.com/tyvTlstZL5 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 29, 2025

في خطوة غير مسبوقة، هزت لندن المشهد العسكري العالمي بقرار صادم يتمثل في منع مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي من حضور “معرض ديفينس إكسبو” في العاصمة البريطانية، أكبر معرض دفاعي في أوروبا.

القرار يأتي على خلفية تصعيد حكومة الاحتلال في غزة، حيث يعتبر حزب العمال البريطاني أن تل أبيب قد ارتكبت “خطأ قتالاً” بإصرارها على استمرار عمليات القصف والإبادة في القطاع. وعلى الرغم من ذلك، لم تخلُ فعاليات المعرض من وجود الشركات الإسرائيلية، لكن دون أي دعم رسمي من حكومة الاحتلال. الشركات كانت حاضرة، ولكن بلا جناح وطني أو غطاء دبلوماسي.

هذا القرار، الذي لاقى صدى واسعاً في الصحافة العالمية، وصفته تل أبيب بـ”التمييز السياسي”، لكن لندن أرسلت رسالة واضحة: “إما وقف الحرب في غزة، والاعتراف بفلسطين، أو أنكم ستجدون أنفسكم في عزلة متزايدة دولياً”.

وفي خطوة مشابهة، ذكّرت لندن بموقف فرنسا في وقت سابق، عندما قامت بعزل أجنحة الشركات الإسرائيلية في معرض باريس للطيران بحواجز سوداء، في إشارة إلى ضغط الشارع الأوروبي والمحاكم على حكوماتهم لاتخاذ مواقف أكثر حدة ضد الاحتلال.

وبينما غزّة تنزف تحت وطأة القصف، ويستمر عدد الضحايا في الارتفاع، تُظهر أوروبا بشكل متزايد استعدادها للتعامل مع قضية فلسطين بشكل ملموس، في وقت يبدو فيه الاحتلال الإسرائيلي يزداد عزلة، حتى في قلب صناعة السلاح.