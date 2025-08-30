وثائق مسربة تكشف كيف لعبت #الإمارات دورًا محوريًا في "آلية تجـ.ـويـ.ـع غـ.zـز.ة"..



عبر استضافة مقرا لمجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) في #دبي وتقديم الدعم المالي والإعلامي والسياسي لخطط المجموعة ضد الفلسـ.طيـ.نيين. pic.twitter.com/DT1Q7N4KJX — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 30, 2025

كشفت وثائق مسربة تورّط الإمارات في دعم خطط مشبوهة استهدفت قطاع غزة، عبر توفير بيئة آمنة لمجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) داخل إمارة دبي. الوثائق، التي نشرها الصحفي الكندي إستيبان كارلوب، تؤكد أن المجموعة شاركت في إدارة مشروع يحمل اسم “مؤسسة غزة الإنسانية”، والذي اتضح لاحقًا أنه كان غطاءً لعمليات ضغط سياسي وتجويع جماعي، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين.

وبحسب المعلومات، لعبت أبوظبي دورًا محوريًا عبر تقديم دعم مالي وإعلامي وسياسي لتلك الخطط، في وقت كانت تروّج فيه لنفسها كمركز إنساني في المنطقة. كما تكشف التسريبات أن هذه العمليات نُفذت بإشراف إماراتي مباشر، ضمن شبكة تعاون إقليمي بين الإمارات وإسرائيل تهدف إلى تشديد الحصار على غزة.

فيما حاولت BCG تبرير مشاركتها بأنها “سوء تصرف فردي”، تشير الاجتماعات الرسمية التي عُقدت في دبي إلى تورط مؤسسي متكامل، وسط صمت رسمي من الجانب الإماراتي حتى اللحظة.