الكويت.. “الفياغرا” جائزة رسمية لأفضل حكم تُشعل غضبًا واسعًا

في حادثة غير مسبوقة أثارت موجة من الغضب والاستنكار، تفجّرت فضيحة داخل الأوساط الرياضية الكويتية بعد أن قدّمت لجنة التحكيم في الاتحاد الكويتي لكرة اليد حبوب “الفياغرا” كجائزة لأفضل حكم في إحدى البطولات المحلية.

الحكم خالد يوسف الفيلكاوي، الذي تم تكريمه بلقب “أفضل حكم”، رفض الجائزة فورًا، معتبرًا إياها إهانة شخصية وخروجًا عن الروح الرياضية. وسارع الفيلكاوي إلى تقديم شكوى رسمية إلى الهيئة العامة للرياضة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين.

الحادثة أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون تجاوزًا غير مقبول وإساءةً للرياضة الكويتية، في حين طالب آخرون باتخاذ إجراءات صارمة لردع مثل هذه التصرفات.

من جانبه، أصدر الاتحاد الكويتي لكرة اليد بيانًا رسميًا أعرب فيه عن استنكاره الشديد للواقعة، مؤكدًا رفضه لأي سلوك يُسيء إلى كوادر اللعبة، معلنًا في الوقت ذاته تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات ما جرى ومحاسبة المسؤولين.