“الإجلاء الطبي”.. غطاء لتوريد سلاح؟ تقارير تتحدث عن شحنة إماراتية مثيرة للجدل إلى قاعدة إسرائيلية

مرة أخرى يُرفع شعار "الرحلة الإنسانية لإمارات الخير"، لكن الوجهة قاعدة إسرائيلية.. ما تم الترويج له على أنه "إجلاء طبي لأطفال من غـ.ز.ة" تبيّن أنه غطاء إماراتي رخيص لنقل الـ.سـ.لاح إلى الكيـ.ان !



فماذا ترك "شـ.ـيطـ.ان العرب" للشيـ.ـطـ.ان الحقيقي؟.. أن تُستعمل صورة طـ.فل جريح… pic.twitter.com/Zua4SjGUos — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 27, 2025

أثارت رحلة جوية إماراتية جدلاً واسعًا بعد تقارير تحدثت عن استخدام طائرة شحن عسكرية تحت غطاء “إجلاء طبي لأطفال من غزة”، لنقل معدات وذخائر إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية.

الطائرة، وهي من طراز Il-76، أثارت الشكوك نظرًا لكونها غير مخصصة للأغراض الطبية، ولا تحتوي على تجهيزات إسعافية، ما دفع مراقبين للتساؤل: لماذا لم تهبط الرحلة في مطار مدني، بل في قاعدة نيفاتيم الجوية، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتخزين الأسلحة وإدارة العمليات الجوية الإسرائيلية؟

مصادر إعلامية ذكرت أن الرحلة تم تنسيقها بين شركات إماراتية وإسرائيلية، بينها “EDGE” و”Elbit Systems”، تحت مظلة “مساعدة إنسانية”، في حين تمثّل الهدف الحقيقي، بحسب التسريبات، في دعم لوجستي عسكري يشمل وحدات اتصالات وذخائر.

الحادثة أعادت للأذهان نمطًا مشابهًا في السودان، حين تم استخدام الرحلات الإنسانية لنقل أسلحة إلى أطراف النزاع.

وفيما لم يصدر بعد تعليق رسمي من أبوظبي أو تل أبيب على هذه التقارير، يتواصل الجدل حول استخدام الشعارات الإنسانية كستار لتمرير أجندات عسكرية.