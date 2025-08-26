توماس باراك… مبعوث أمريكي يتجاوز حدود اللياقة في وجه صحافة لبنان
أثار المبعوث الأمريكي “توماس باراك” جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية اللبنانية بعد تصريحات وصفت بالمهينة خلال لقاء مع صحافيين في بيروت. باراك، الذي حضر بصفته مبعوثًا دبلوماسيًا، توجّه للصحافيين بلهجة استعلائية، قائلاً: “لن نتعامل مع هذه الفوضى… إن لم تكن أسئلتكم لطيفة ومنظمة، سنغادر”. كما وصف النقاشات بأنها “سلوك حيواني” في حال خرجت عن إطاره المنظم.
تصريحات باراك لم تمرّ مرور الكرام على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه كثيرون بإهانة الجسم الصحافي اللبناني والتعامل بفوقية استعمارية. في المقابل، تساءل مراقبون عن غياب أي موقف رسمي أو إعلامي قوي للرد على هذا التصرف، معتبرين أن ما جرى لا يُمكن اعتباره “توترًا عابرًا” بل سقوطًا في احترام السيادة الإعلامية وحرية الصحافة.
تصرف باراك يطرح تساؤلات جدّية: هل باتت كرامة الإعلام في لبنان قابلة للتفاوض؟ وأين الرد الرسمي على سلوك لا يليق بموفد دبلوماسي في بلد ذي سيادة؟