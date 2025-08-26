HSBC يفضح النخبة: إغلاق أكثر من 1000 حساب سري لسياسيين عرب

مليارات الدولارات هرّبت من أوطاننا لتُكدَّس في بنوك الخارج.. اليوم بنك HSBC يغلق أكثر من 1000 حساب سري لسياسيين وأثرياء من عدة دول عربية!



ثروات تكفي لبناء مدارس ومستشفيات.. لكنها حجزت في حسابات نخبة فاسدة، فيما الشعوب تترك للفقر والبطالة!!

في خطوة تهزّ الأوساط المالية والسياسية في العالم العربي، أعلن بنك HSBC عن إغلاق أكثر من 1000 حساب سري تعود لشخصيات نافذة من السعودية ولبنان وقطر ومصر، معظمهم من السياسيين ورجال النخبة الذين تتجاوز ثروات الكثير منهم 100 مليون دولار.

الخطوة جاءت على خلفية ضغوط من السلطات السويسرية، ضمن تحقيقات في شبهات غسل أموال، من بينها قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة، والتي يشتبه بمرور أكثر من 300 مليون دولار فيها عبر حسابات في سويسرا، دون التحقق الكافي من مصادرها.

هيئة الرقابة المصرفية السويسرية (FINMA) فرضت قيودًا صارمة على البنك، ومنعته مؤقتًا من استقبال أموال جديدة من شخصيات سياسية بارزة، في ما يُنظر إليه كضربة قوية لنظام الحسابات السرية الذي طالما شكّل ملاذًا للأموال المنهوبة.

الفضيحة تثير تساؤلات كبرى حول حجم الثروات العربية المهرّبة إلى الخارج، ومدى غياب الرقابة على تدفق الأموال العامة، في وقت تعاني فيه الشعوب من الفقر، والبطالة، وتدهور الخدمات الأساسية.

هل تكون هذه الخطوة بداية لمسار مساءلة حقيقي؟ أم مجرد محاولة لإغلاق ملف محرج دون محاسبة حقيقية؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.