مصر تطلق أكبر مناورات عسكرية في الشرق الأوسط بمشاركة 45 دولة

https://twitter.com/watanserb_news/status/1960002055013290004

في مشهد استراتيجي لافت، تحتضن مصر في الفترة من 28 أغسطس حتى 10 سبتمبر 2025 النسخة الـ19 من مناورات “النجم الساطع”، التي تعد الأضخم في الشرق الأوسط، بمشاركة الولايات المتحدة و43 دولة أخرى، منها 13 دولة بقوات على الأرض و30 بصفة مراقب.

الحدث العسكري، الذي تستضيفه قاعدة محمد نجيب العسكرية، يجسد شراكة ممتدة بين القاهرة وواشنطن، ويؤكد – وفق تصريحات رسمية – التزام البلدين بمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

ويشارك في المناورات أكثر من 7900 مقاتل، في رسالة قوية تعكس محاور استراتيجية ثلاثية: الردع، التحالف، والتحرك السريع.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الحساسية، وسط تطورات تمس ملفات الطاقة، وتوازن القوى في الشرق الأوسط.

القيادة المصرية، من جهتها، تؤكد أن هذه المناورات لا تستهدف المساس بأمن أي طرف، وعلى رأسهم إسرائيل، لكنها تؤكد أن القاهرة حاضرة بقوة في معادلات الأمن الإقليمي، وماضية في تعزيز شراكاتها الدفاعية وإعادة رسم خطوط التأثير الاستراتيجي في المنطقة.