اشتباك بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين بسبب مخطط تهجير سكان غزة

🔴مفاجأة مدوية تتكشف عن مشادات حادة بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين بسبب فكرة #تهجير الفلسطينيين من قطاع #غزة إلى #سيناء.. فماذا في التفاصيل؟! pic.twitter.com/NmorZxlrRy — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 22, 2025

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن تفاصيل مشادات كلامية حادة نشبت بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين، في خضم توتر متصاعد بشأن مقترحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

ووفقًا للتقرير، مارست كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضغوطًا شديدة على القاهرة لقبول نقل أعداد من سكان غزة إلى أراضيها، وهي الفكرة التي قوبلت برفض مصري قاطع. هذا الرفض، بحسب الصحيفة، أدى إلى عقد اجتماعات مثيرة للجدل بين الجانبين، بلغ فيها التوتر حد المواجهات الكلامية الحادة.

يرى مؤيدو خطة التهجير أن الحدود المشتركة بين غزة وسيناء تجعل من مصر “وجهة لوجستية مناسبة”، رغم أن الفكرة شهدت تراجعًا نسبيًا في الآونة الأخيرة. إلا أن الضغوط ما تزال مستمرة، حيث كشفت الصحيفة عن محاولات إسرائيلية للتنسيق مع ست دول وأقاليم – بينها ليبيا وجنوب السودان وأرض الصومال – لاستيعاب من يغادرون القطاع طوعًا.

الخبراء القانونيون، سواء في إسرائيل أو خارجها، أكدوا أن التهجير القسري يُعد خرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، التي لا تسمح بنقل السكان إلا في ظروف ضيقة، مثل الضرورات العسكرية المؤقتة أو حماية المدنيين.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حادة حول النوايا الإقليمية والدولية، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة.