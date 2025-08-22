تسريبات تهز السوشيال ميديا في مصر.. “هدير عبد الرازق” و”اللواء خالد عرفة” يتصدّران المشهد

من #هدير_عبدالرزاق إلى اللواء #خالد_عرفة مساعد وزير الداخلية.. الجدل مستمر في مصر!



وفي عصر المنصات والذاكرة الرقمية السلطة التي تكذب تُعـ.ـرّي نفسها.. وتصبح فضـ.ـائحـ.ـها أشد وقعًا من كل تسريب !! pic.twitter.com/73r7oSSGxY — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 21, 2025

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر خلال اليومين الماضيين حالة من الجدل الواسع، بعد تداول مقاطع فيديو وادعاءات طالت شخصيات بارزة، من بينها البلوجر المعروفة “هدير عبد الرازق”، وضابط يُقال إنه يشغل منصبًا رفيعًا بوزارة الداخلية.

القصة بدأت مع تسريب فيديو جنسي قيل إنه يعود إلى “اللواء خالد عرفة”، المنسوب إليه لقب “مساعد وزير الداخلية”. وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا سريعًا نفت فيه وجود أي مسؤول بهذا الاسم، إلا أن مواقع إخبارية محلية – من بينها صحيفة “اليوم السابع” – نشرت في وقت سابق تقارير وصورًا تثبت حضور اللواء خالد عرفة فعاليات رسمية، من بينها تكريم ديني بمحافظة الجيزة، بصفته مدير الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية بالوزارة.

بالتزامن، ظهر تسريب آخر أكثر انتشارًا، قيل إنه يعود إلى البلوجر “هدير عبد الرازق”، ما زاد من حالة الصخب على المنصات. وبينما نفت أسرتها صحة الفيديو وأكدت فبركته، تساءل الكثيرون عن توقيت نشر المقطع، معتبرين أنه محاولة لصرف الأنظار عن تسريب اللواء.

النيابة العامة أعلنت فتح تحقيق في الواقعتين، وسط تساؤلات شعبية متزايدة حول حقيقة ما يجري، وما إذا كانت بعض التسريبات تُستخدم للتغطية على أخرى.

وفي ظل تصاعد الأحداث، يجد الرأي العام نفسه أمام مشهد ملتبس، تتداخل فيه السياسة بالإعلام، والفضائح بالتسريبات، في وقتٍ أصبحت فيه المنصات الرقمية هي من تُدير السرد وتكتب الرواية.