القاضي الذي علّم العالم الرحمة… يطلب الدعاء

من منصة القضاء إلى سرير المستشفى.. الرجل الذي علّم العالم أن العدالة رحمة..



إنه فرانك كابريو "القاضي الرحيم".. يطلب اليوم شيئًا واحدا: الدعاء pic.twitter.com/WId3kWjGee — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 20, 2025

من على منصة القضاء إلى سرير المستشفى، يطلّ القاضي الأميركي فرانك كابريو، المعروف بلقب “القاضي الرحيم”، هذه المرة في مشهد مختلف… رجل ضعيف الجسد، لكنه قوي الإيمان، يطلب من العالم شيئًا واحدًا: الدعاء.

كابريو، الذي أسر قلوب الملايين حول العالم بابتسامته وتعاطفه وقراراته القضائية التي جمعت بين الحزم والرحمة، يواجه اليوم انتكاسة صحية جديدة بعد معركة سابقة مع سرطان البنكرياس، كان قد أعلن انتصاره عليه قبل عام.

وفي رسالة مؤثرة نشرها على حساباته، قال:

“أنا مؤمن بقوة الدعاء… أرجوكم، لا تنسوني من صلواتكم.”

طوال 38 عامًا، حوّل كابريو قاعة المحكمة إلى مساحة إنسانية نادرة، حيث خفّف العقوبات، وراعى ظروف الفقراء، وتعامل مع كل حالة بروح أب قبل أن يكون قاضيًا، حتى لقّبه كثيرون بـ”أطيب قاض في العالم”.

اليوم، العالم يردّ له الجميل… دعوات من كل مكان تملأ مواقع التواصل، وأمنيات بالشفاء لرجلٍ لم يُنصف القوانين فقط، بل أنصف القلوب.