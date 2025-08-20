تسريب فاضح لمساعد وزير الداخلية المصري يثير ضجة واسعة

فيديو وتسريب فاضح لمساعد وزير الداخلية المصري اللواء خالد عرفة، يشعل ضجة وجدلاً واسعًا في مصر.. المقطع غير الأخلاقي للواء الشرطة، صاحب المنصب الحساس، نشره هاكر مجهول يُدعى "الملك"



ووجه رسالة تهديد لنظام السيسي: إمّا إلغاء صفقة الغاز مع الاحـ.ت.ـلال وفتح المعبر، أو نشر المزيد من… pic.twitter.com/C9chkxVxdO — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 20, 2025

شهدت الساحة المصرية جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد تداول تسريب مصوّر نُسب إلى اللواء إيهاب عرفة، مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون حقوق الإنسان وأسر الشهداء. الفيديو، الذي احتوى على محتوى اعتبره كثيرون “غير أخلاقيًا”، انتشر عبر قناة يوتيوب تُدعى “الملك”، يديرها شخص مجهول الهوية.

عرفة، الذي سبق له تمثيل مصر في بعثات حفظ السلام الأممية والأفريقية، يشغل منصبًا حساسًا في وزارة الداخلية، ما زاد من وقع التسريب على الرأي العام. وتزامن نشر الفيديو مع تهديدات سابقة من صاحب القناة بنشر مواد فاضحة في حال عدم التراجع عن صفقة الغاز الأخيرة مع إسرائيل، التي أثارت هي الأخرى جدلًا كبيرًا في ظل استمرار الحرب في غزة.

وسائل التواصل الاجتماعي ضجّت بالتعليقات، بين مستنكر للواقعة ومندد بانعكاسها على صورة الدولة ومؤسساتها، خاصة أن التسريب طال شخصية أمنية رفيعة.

حتى الآن، لم تُصدر السلطات المصرية تعليقًا رسميًا بشأن التسريب أو فحواه، ما زاد من حالة الترقب والتساؤلات حول تداعيات القضية على المستويين السياسي والأمني.