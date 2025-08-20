سعود القحطاني.. نهاية مأساوية لشاعر سعودي في عُمان

حزن لوفـ.ـاة الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني إثر سقوطه من مرتفعات جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة عمان.. pic.twitter.com/7mrElrOJlX — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 20, 2025

فُجع الوسط الأدبي السعودي بخبر وفاة الشاعر سعود بن معدي القحطاني، إثر حادث مأساوي تعرض له أثناء ممارسته هواية تسلق الجبال في سلطنة عُمان.

وبحسب التفاصيل، فقد سقط القحطاني من مرتفعات جبل سمحان بمحافظة ظفار، بعد انزلاق مفاجئ تسبب في إصابات بليغة، فارق على إثرها الحياة، رغم محاولات فرق الإسعاف العُمانية إنقاذه في موقع الحادث.

مشاهد وصور لعمليات الإنقاذ تداولها رواد مواقع التواصل بكثافة، وأثارت موجة حزن وتعاطف واسع، لا سيما مع تداول صور أخيرة التقطها القحطاني قبيل رحلته إلى الجبل، والتي دفعت بالكثيرين للتأمل في قَدَر الرحيل المفاجئ.

من جهتها، أصدرت السفارة السعودية في مسقط بيانًا أكدت فيه مباشرتها للحادثة منذ اللحظة الأولى، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات العُمانية المختصة لاستكمال إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى المملكة.

رحم الله سعود القحطاني، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.