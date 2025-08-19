مأساة أسرية تهز مصر: ضابط شرطة يقتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء

لاعبة الجودو بنادي سموحة دينا علاء.. ضابط أمن مركزي مصري يقـ.تـ..ل زوجته!!



حادثة دوّت أصداؤها في مصر والعالم العربي.. وأطلقت أسئلة موجعة حول دوافع هذه المـ.أساة البـ شـ.ـعة؟! pic.twitter.com/6ogy1wAU1z — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 18, 2025

شهدت مصر خلال الساعات الماضية حادثة مؤلمة أثارت موجة من الغضب والحزن، بعد مقتل لاعبة الجودو المصرية دينا علاء داخل منزلها، في واقعة يُشتبه أن يكون زوجها، وهو ضابط شرطة، وراء ارتكابها.

بحسب مصادر قريبة من الأسرة، وقعت الحادثة في أجواء عائلية مأساوية، أمام طفلي الزوجين، فيما حاولت دينا حماية أطفالها قبل أن تَلقى مصرعها. وأكد شقيق الضحية في تصريح مؤثر، أن الأسرة كانت تحاول الحفاظ على خصوصية ما حدث، لكنها اليوم تطالب بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

الزوج يرقد حاليًا تحت حراسة مشددة بأحد المستشفيات، بعد أن حاول إيذاء نفسه عقب الحادثة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لمعرفة تفاصيل الوفاة.

تداول رواد مواقع التواصل منشورات سابقة للراحلة، أظهرت مشاعر الأمومة العميقة التي كانت تتحلى بها، مما زاد من التأثر الشعبي بالقضية.

الحادثة أثارت تفاعلًا واسعًا في الشارع المصري، لا سيما داخل الأوساط الرياضية، حيث كانت دينا علاء تُعد من الوجوه البارزة في رياضة الجودو.

وتبقى الأسئلة المؤلمة حول هذه الجريمة حاضرة، فيما تتجه الأنظار نحو تحقيقات النيابة العامة، التي ستكشف ملابسات الواقعة كاملة.