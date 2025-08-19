وافقت عليه حماس.. هل يُنهي المقترح المصري-القطري حرب غزة؟

مقترح وافقت عليه حـ.مـ.ا.س.. يعالج أبرز الخلافات التي أفشلت المفاوضات السابقة، وأهمها الخلاف بشأن خارطة انسحاب الاحـ.تـ.لال من القطاع



في تطور لافت، وافقت حركة حماس على مقترح لوقف إطلاق النار قدّمته مصر وقطر، يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أشهر. ويعالج المقترح أبرز النقاط الخلافية التي أدت إلى فشل جولات التفاوض السابقة، وعلى رأسها خارطة انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

يتضمن المقترح تهدئة مشروطة لمدة 60 يومًا، تشمل وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية، وإعادة انتشار للقوات الإسرائيلية خارج حدود غزة، بالإضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق.

كما ينص على تبادل أسرى، يشمل إطلاق 10 أسرى إسرائيليين وتسليم جثامين 18 آخرين، مقابل الإفراج عن نحو 1200 أسير فلسطيني، بينهم محكومون بأحكام عالية.

ويدعو المقترح إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإدارة غزة بإشراف عربي، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية، مع بدء مفاوضات مباشرة حول اتفاق دائم وخارطة الانسحاب الإسرائيلي.

فيما تنتظر الأطراف ردًا رسميًا من تل أبيب، تكثف القاهرة والدوحة اتصالاتهما لتجنب التصعيد، وسط تقارير عن نية إسرائيل تنفيذ عملية برية جديدة في القطاع.

حماس وصفت المقترح بأنه “أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان غزة”، بينما تأتي موافقتها في ظل تصريحات تصعيدية من جانب دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات الأميركية، الذي توعد بـ”تدمير الحركة” كشرط لاستعادة الأسرى.