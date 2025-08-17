فضيحة أخلاقية تهز حكومة الاحتلال من قلب الولايات المتحدة

فضـ.ـيحـ.ـة جنسـ.ـيـ.ـة تهز حكومة الاحتـ.ـلال من قلب الولايات المتحدة..



"توم أرتيوم ألكسندروفيتش" مهندس "القبة الإلكترونية".. من قمة هرم الأمن السيبراني في إسرائيل إلى قائمة المتهمين في أخطر جريـ.ـمـ.ـة أخلاقية بأمريكا pic.twitter.com/F6O3dDeBpF — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 16, 2025

في فضيحة مدوية تهز أركان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اعتُقل “توم أرتيوم ألكسندروفيتش”، المهندس الرئيسي وراء “القبة الإلكترونية” وشخصية بارزة في الأمن السيبراني الإسرائيلي، بتهمة محاولة استدراج قاصرين في الولايات المتحدة.

ألكسندروفيتش، الذي يشغل منصب رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في حكومة نتنياهو، اعتُقل ضمن عملية أمريكية واسعة استهدفت مجموعة من المتهمين في جرائم أخلاقية خطيرة. وتواجهه تهم بالاعتداء على قاصر، وهي جناية قد تصل عقوبتها إلى 20 عاماً سجناً.

الغريب أن ألكسندروفيتش أُطلق سراحه وعاد إلى إسرائيل دون فتح تحقيق جنائي داخلي، حيث وُضع في إجازة مؤقتة بانتظار تطورات القضية، في حين أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً حول تعامل السلطات مع القضية، خصوصاً في ظل عدم تمتع المتهم بأي حصانة دبلوماسية.

هذه الفضيحة تضاف إلى سجل العلاقات المتوترة بين واشنطن وتل أبيب، وتسائل عدداً من التساؤلات حول حماية كبار المسؤولين الإسرائيليين من المحاسبة القانونية.