عملاء إسرائيل.. كابوس إيراني يتفجر خلال حرب الـ12 يومًا

في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل خلال حرب الـ12 يومًا، كشفت طهران عن اعتقال أكثر من 21 ألف مشتبه به خلال فترة الصراع التي استمرت من 13 يونيو، وسط مخاوف من توسع شبكة عملاء محتملين تدعم الاختراقات الإسرائيلية.

وقال سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، إن السلطات سجلت زيادة بنسبة 41% في البلاغات عن أشخاص يُشتبه في نشاطهم المريب، ما دفع إلى حملة اعتقالات واسعة شملت مختلف المدن الإيرانية، وتزامنت مع نشر نقاط تفتيش مكثفة في الشوارع.

ورغم عدم إعلان طهران رسميًا التهم الموجهة للمعتقلين، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى تورط بعضهم في نقل معلومات سرية ساعدت في توجيه الهجمات الإسرائيلية. كما شهدت الفترة تصاعدًا في ترحيل المهاجرين الأفغان، الذين تواجههم السلطات بتهم التجسس لصالح تل أبيب، في ظل مخاوف أمنية متزايدة.

هذا التطور يعكس الأثر الكبير للاختراقات الإسرائيلية على المشهد الأمني في إيران، حيث تسعى طهران إلى احتواء الأزمة والتصدي لما تصفه بـ«الكابوس» الذي يهدد استقرارها الداخلي.