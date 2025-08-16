الجوع يمنع صلاة الجمعة في غزة.. كارثة إنسانية تتفاقم وسط صمت دولي

خطيب #الجمعة في غـ.زة: "يا عباد الله إنني لا أستطيع التحدث بسبب الجوع.. وأنتم لا تستطيعون سماعي بسبب الجوع.. فأقم الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله" pic.twitter.com/29gBGLvQx4 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 16, 2025

في مشهد يلخص حجم المأساة المتفاقمة في قطاع غزة، حالت أزمة الجوع دون إقامة صلاة الجمعة بالشعائر المعتادة، في سابقة تعكس عمق الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع جراء الحصار والحرب المستمرة منذ أشهر.

وتوثق مشاهد ميدانية تدهور الأوضاع المعيشية إلى حد غير مسبوق، حيث باتت الطواقم الطبية تعمل لساعات طويلة دون طعام أو راحة، في ظروف بالغة الصعوبة تعيق قدرتهم على علاج الجرحى وإنقاذ الأرواح.

الدكتورة مها ضبان، طبيبة عمليات في مستشفى العيون بغزة، قالت في تصريح لها: “نعاني حاليا من نقص الغذاء، ما يؤثر مباشرة على صحتنا الجسدية. نعاني من الإرهاق الشديد والصداع المستمر خلال العمل، وقد خسرت من وزني 8 كيلوغرامات بسبب الحصار وغياب التغذية السليمة.”

وألقت أكثر من 100 منظمة دولية غير حكومية باللوم المباشر على إسرائيل، متهمة إياها بالتسبب في تفاقم الكارثة من خلال رفضها إدخال المساعدات الإنسانية. وبحسب بيان مشترك صدر مؤخرًا، رفضت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 60 طلبًا من أصل عشرات قدمتها منظمات لإدخال مساعدات خلال شهر يوليو وحده.

الوضع في غزة يتجاوز حدود الكارثة الإنسانية، ويستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوضع حد لحرب التجويع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح المدنيين.