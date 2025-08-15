كارثة صحية في الكويت.. خمور مغشوشة تقتل وتصيب بالعمى

63 حالة تسـ.ـمم، 13 وفـ.ـاة، و21 شخصًا فقدوا بصرهم، وآخرون يصارعون المـ.ـوت..



خمور مغشوشة تُفقد البصر وتـ.ـقـ.ـتل.. كارثة تهز #الكويت pic.twitter.com/smYGCVVsEz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 14, 2025

في حادثة مروعة هزّت الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 63 حالة تسمم كحولي خلال الأيام الأخيرة، أدت إلى وفاة 13 شخصًا وفقدان 21 آخرين لبصرهم، بينما يرقد آخرون تحت أجهزة التنفس والغسيل الكلوي، يصارعون الموت.

المادة القاتلة هي الميثانول، وهي مادة سامة تُستخدم في الوقود ومواد التنظيف، ولا تصلح للاستهلاك البشري بأي شكل. وتعود الكارثة إلى تناول مشروبات كحولية مغشوشة محلية الصنع، يُعتقد أنها تحتوي على نسب قاتلة من هذه المادة.

رغم أن القوانين في الكويت تحظر بيع واستهلاك الكحول، إلا أن خطورة “الكحول المنزلي الصنع” تتفاقم في غياب الرقابة، حيث يتم تحضيرها وتداولها سرًا. بعض الضحايا دخلوا المستشفى وهم يعانون من صداع ودوار وتشوش في الرؤية، لكن الأعراض سرعان ما تطورت إلى فقدان كامل للبصر أو الوفاة.

وأكدت السلطات أن جميع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن تعود إلى جنسيات آسيوية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مصدر هذه الخمور القاتلة ومن يقف وراء تصنيعها وتوزيعها.

وتعيد هذه الكارثة إلى الأذهان حادثة مشابهة في الأردن قبل أسابيع، أودت بحياة 7 أشخاص بعد تناولهم كحولًا ملوثًا من مصنع مرخّص.