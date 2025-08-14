“البلوجر ياسمين”.. صدمة تيك توك بعد سقوط قناع الخداع

سقط قناع "التيك توك".. "البلوجر ياسمين" نجحت في خداع مئات الآلاف حتى أسقطها القدر، فكشف عن الحقيقة الصادمة: ذَكرُُ مصري أغوته فتنة المال فاحترف التـ.شبّه بالنسـ.اء، مستترًا خلف المساحيق والفلاتر، طمعًا في أرباح المنصات!



من كان يظن أن "سكر هانم" ستغادر شاشة الكوميديا السوداء،… pic.twitter.com/Fq6QuR7F48 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 13, 2025

في واقعة صادمة هزت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تصدر اسم “البلوجر ياسمين” الترند بعد انكشاف هويتها الحقيقية، التي اتضح أنها ليست سوى شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، انتحل صفة فتاة بهدف تحقيق أرباح من المشاهدات.

الشاب الذي يقيم بمحافظة الشرقية، استخدم مستحضرات تجميل وفلاتر متطورة للظهور كامرأة جذابة، ما مكنه من جذب مئات الآلاف من المتابعين عبر حسابه الشهير على تيك توك “ياسمين تخلي الحجر يلين”.

وبعد بلاغات تتهمه بنشر محتوى خادش، ألقت قوات الأمن القبض عليه، ليتبين لاحقًا أنه ذكر في أوراقه الرسمية. النيابة وجهت له تهمًا تتعلق بنشر محتوى منافي للآداب، والتحريض على الفسق، وإساءة استخدام وسائل التواصل.

الشاب أُخلي سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، واعترف خلال التحقيقات أنه أنشأ شخصية “ياسمين” قبل عامين، بعد أن لاحظ أن الفتيات يحصلن على دعم ومتابعة أكبر. وأكد أن عائلته كانت تجهل تمامًا ما يفعله على المنصات.

الواقعة أثارت موجة واسعة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل، وسط دعوات لتشديد الرقابة على محتوى المنصات، ومراجعة السياسات التي قد تُغري البعض بتقديم محتوى زائف بحثًا عن الشهرة والمال.