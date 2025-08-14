تسريب ناري يكشف توتراً دبلوماسيًا مصريًا: بدر عبد العاطي يهدد بالرد بالمثل
كشفت تسريبات صوتية نُسبت لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن حالة من الغضب الشديد داخل أروقة الدبلوماسية المصرية، بعد احتجاج رمزي أمام سفارة القاهرة في هولندا، حيث أغلق ناشط باب السفارة بقفل، اعتراضًا على استمرار حصار غزة.
في التسجيل المسرّب، ظهر صوت الوزير غاضبًا ومتوعدًا: “من يلمس باب السفارة… يتكتّف ويتحط جوه”، رافضًا أي صورة تظهر مصر كدولة “منتهكة أو مغلوب على أمرها”، ومؤكدًا أن الرد سيكون عبر معاملة الدول بالمثل، حتى لو وصل الأمر إلى تخفيف الحماية الأمنية عن سفاراتها في القاهرة.
يأتي هذا التسريب في وقت تتسع فيه رقعة الاحتجاجات أمام السفارات المصرية في عدد من العواصم، وسط دعوات لفتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة، مما يطرح تساؤلات حول أولويات القاهرة: هل تتركز على صورتها الدولية، أم على واقع المعركة الإنسانية على الأرض؟