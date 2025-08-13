بختم إماراتي.. خليفة حفتر يورث الجيش الليبي لنجله صدام

في تطور يُعيد خلط أوراق المشهد الليبي.. خليفة حفتر يورث الجيش لنجله صدام "بختم إماراتي" !! pic.twitter.com/oMR5YFT5bY — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 13, 2025

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلن الجنرال الليبي خليفة حفتر تعيين نجله صدام نائبًا له في قيادة الجيش الليبي، وذلك بمناسبة الذكرى 85 لتأسيس المؤسسة العسكرية. القرار، الذي جاء ضمن ما يُعرف بـ”رؤية القائد العام 2030″، يعكس انتقال السلطة في شرق ليبيا من الأب إلى الابن، مما أثار تساؤلات حول تكريس حكم عائلي عسكري.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات بتعزيز النفوذ الإماراتي في المشهد الليبي، حيث يصف البعض التعيين بأنه “بختم إماراتي” يرمز إلى دعم خارجي يعزز من قوة حفتر وعائلته. ويُذكر أن صدام حفتر، البالغ من العمر 34 عامًا، ليس مجرد ضابط عادي، بل يمثل جزءًا من استراتيجية سياسية وعسكرية تهدف لإرساء نفوذ طويل الأمد.