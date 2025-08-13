أي حرب جديدة تستعد لها إيران؟

يبدو أن #إيران تستعد لخوض حرب جديدة في أعقاب حربها الشرسة الأخيرة مع إسرائيل.. فما القصة؟ pic.twitter.com/UDYbSAfXKX — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 12, 2025

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بدأت إيران خطوات فعلية تشير إلى استعدادات محتملة لخوض مواجهة جديدة، ربما مع إسرائيل، عقب حرب استمرت 12 يومًا بين الطرفين مؤخرًا.

ففي خطوة لافتة، أعلنت طهران رسميًا عن تأسيس مجلس الدفاع الوطني، في إطار إعادة هيكلة أمنية وعسكرية شاملة، تهدف – بحسب ما أُعلن – إلى تعزيز التنسيق الدفاعي وتسريع اتخاذ القرار في ظل تهديدات متزايدة.

ويترأس المجلس رئيس الجمهورية الإيرانية، ويضم في عضويته كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، بمن فيهم قادة القوات المسلحة والحرس الثوري، ورؤساء السلطات الثلاث، إضافة إلى ممثلين عن المرشد الأعلى علي خامنئي.

ويُعيد هذا المجلس إلى الأذهان دوره خلال الحرب مع العراق، لكن عودته اليوم تأتي في سياق قلق داخلي متزايد من اختراقات أمنية، وضعف في منظومة اتخاذ القرار العسكري.

تقارير تحدثت عن أن هذه الخطوة تأتي ضمن استعدادات أوسع لخوض حرب محتملة، وأن تشكيل المجلس يعكس دروس الحرب الأخيرة مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق الدفاعي والسياسي.