“جيسيكا مدرّبة الحوت”.. قصة مأساوية تصدرت التريند وتبيّن أنها مختلقة!
في مشهدٍ وصف بالمؤلم، انتشرت عبر مواقع التواصل مقاطع تُظهر لحظة مروّعة يُهاجم فيها حوت أوركا قاتل مدربته خلال عرض حي أمام مئات المتفرجين. المأساة حملت اسم “جيسيكا رادكليف”، والتي قيل إنها فارقت الحياة بطريقة مأساوية وسط ذهول الجمهور.
روّجت الحسابات لمقاطع حزينة وصور مؤثرة قيل إنها توثق لحظة الحادث، بينما تصدرت عناوين مثل: “الفيديو الكامل للحادث”، “ماذا حدث لجيسيكا؟” محركات البحث.
لكن الحقيقة الصادمة التي كشفت لاحقًا، هي أن جيسيكا لم تكن حقيقية أصلًا. القصة بالكامل مفبركة، مستوحاة من حادث حقيقي وقع في السابق للمدربة الشهيرة “دون برانشو”.
الصور والمقاطع تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والنصوص المصاحبة لها كُتبت بأسلوب يوهم المتلقي بأنها أخبار موثوقة.
القضية أثارت موجة من الجدل حول مصداقية المحتوى المتداول على المنصات، وأكدت مجددًا أهمية التحقق من المعلومات قبل مشاركتها، والرجوع دومًا إلى المصادر الرسمية لتجنّب الوقوع في فخ الشائعات.