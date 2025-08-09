إسرائيل وماكرون.. تهديد بالاغتيال يفتح تحقيقًا في باريس

مفاجأة مدوية تحيط بالرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون مع فتح النيابة العامة في #باريس تحقيقا بشأن تصريحات لحاخام إسرائيلي تضمنت تهديدا باغتياله.. فما القصة؟ pic.twitter.com/Tr9N5HfOth — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 9, 2025

أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق رسمي بعد انتشار مقطع فيديو مثير للجدل، يتضمّن تهديدًا باغتيال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أطلقه حاخام إسرائيلي يُدعى ديفيد دانيال كوهين.

التحقيق جاء بناءً على بلاغات تلقّتها النيابة من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو ومنصة إلكترونية مختصة برصد المحتوى التحريضي والعنيف على الإنترنت. وقد أُوكلت المهمة إلى وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة القضائية في العاصمة.

الحاخام كوهين، الذي يُعتقد أنه يقيم في إسرائيل، هاجم ماكرون بسبب خطته المعلنة للاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، واعتبر ذلك “إعلان حرب على الرب”، كما اتهم الرئيس الفرنسي بـ”معاداة السامية”. وجاء في الفيديو، الذي صُوّر باللغة الفرنسية ومدته 37 دقيقة، تهديد مباشر لماكرون، حيث قال كوهين: “على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أنه من مصلحته أن يجهز نعشه”.

وفي أول رد رسمي من المؤسسة الدينية اليهودية في فرنسا، دان الحاخام الأكبر في فرنسا هذه التصريحات، واصفًا إياها بـ”الوضيعة وغير المقبولة”، مؤكدًا أن كوهين لم يسبق له أن تولى أي منصب ديني في فرنسا، ولم يتخرج من المدرسة الحاخامية الرسمية.

ولا يزال التحقيق مستمرًا وسط تنديدات سياسية ودينية، فيما يسلّط الحادث الضوء على التوترات المتزايدة في الخطاب الديني والسياسي حول الاعتراف بدولة فلسطين.