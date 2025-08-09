أداة تعذيب جديدة في سجن إسرائيلي: صعق كهربائي وسحل للأسرى الفلسطينيين

في سجون الاحتلال الذي جن جنونه، فاتجه لصب غضبه على الأسرى بعد عجزه أمام المقـ.اومة.. لم يعد التعـ.ذيب تقليديًا..



الاحتلال يبتكر أدوات تعـ.ذيب جديدة للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في مشاهد وحشـ.ـية تُحول السجن إلى مسـ.ـلخ بشري pic.twitter.com/6dJGtRdCnd — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 9, 2025

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن استخدام إدارة سجن جلبوع الإسرائيلي أداة تعذيب جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، تتمثل في الصعق الكهربائي، خلال عمليات اقتحام الأقسام والغرف بذريعة التفتيش.

وبحسب الهيئة، تُنفذ هذه الانتهاكات عبر وحدات القمع الخاصة، حيث يتم تقييد الأسرى من أيديهم وأقدامهم، وسحبهم إلى ساحة “الفورة”، ليبدأ الجنود بضربهم وإهانتهم، قبل تعريضهم لصعقات كهربائية باستخدام مسدسات خاصة. ولفتت الهيئة إلى أن ملابس الأسرى تُبلل عمدًا لزيادة تأثير الصعقات، ما يؤدي إلى سقوط العديد منهم وفقدان بعضهم للوعي.

وأفادت الهيئة أن هذه الأدوات تُستخدم أيضًا كأداة ضرب مباشرة على رؤوس الأسرى، ما يسبب جروحًا خطيرة بسبب صناعتها من الحديد الصلب، وسط سخرية وضحك من السجّانين.

كما يعاني الأسرى من حرمان شبه تام من الطعام، ما أدى إلى تراجع حاد في أوزانهم. يُذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال يبلغ نحو 10,800، من بينهم 49 أسيرة و450 طفلًا، وأكثر من 2,300 معتقل يصنّفون كمقاتلين غير شرعيين، إضافة إلى محتجزين من جنسيات عربية أخرى.