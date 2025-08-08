انفصال فني… الفن المصري خارج موسم الرياض 2025

أزمةٌ بلغت ذروتها بين #السعودية و #مصر.. محمد بن سلمان أصدر الأوامر، و"صبيّه" تركي آل الشيخ ينفذ في التوّ واللحظة !!



ما سر هذا التحول المفاجئ؟ غضبٌ سعوديّ وانقلابٌ شامل على "الجنرال المُنقلب".. و"فنانو #السيسي" وأبواقه المرتزقة أول الضـ.ـحايا! pic.twitter.com/zCL6iBow5S — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 7, 2025

في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عن غياب الفن المصري ونجومه عن فعاليات موسم الرياض 2025، منهياً بذلك سنوات من التعاون الذي وضع القاهرة في قلب الحدث الترفيهي الأبرز في المملكة.

القرار، الذي وصفه البعض بـ”الصادم”، يأتي بعد أعوام من اعتماد المواسم السابقة على الفنانين المصريين، ممن أضفوا على الحدث زخمًا جماهيريًا كبيرًا. وبدلاً من الحضور المصري المعتاد، ستعتمد نسخة هذا العام على الكوادر السعودية والخليجية، بالإضافة إلى مشاركة فنية من سوريا وبعض النجوم العالميين.

التحول في الرؤية الثقافية للموسم لم يمر دون جدل، إذ عبّر عدد من الإعلاميين والمثقفين المصريين عن استيائهم، معتبرين أن القرار يحمل في طيّاته إقصاءً غير مبرر لفن لطالما شكّل جزءًا من هوية موسم الرياض. في المقابل، دافع آخرون عن الموقف السعودي، معتبرين أن المملكة تسعى إلى تعزيز حضورها الثقافي المحلي في ظل تحديات اجتماعية وسياسية متنامية.

يُذكر أن الإعلان عن استبعاد الفن المصري جاء بعد موجة من التوترات الإعلامية بين الجانبين، من بينها سخرية آل الشيخ من وزير النقل المصري، ما زاد من تعقيد المشهد.

هل هو طلاق فني مؤقت أم قطيعة طويلة الأمد؟ يبقى الجواب رهين تطورات المرحلة المقبلة.