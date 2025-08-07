زوجة حاكم الشارقة تهاجم التطبيع وتحرج قيادات أبوظبي

في موقف مفاجئ.. يبدو أن الشيخة جواهر، زوجة حاكم #الشارقة سلطان القاسمي، ضاقت ذرعًا بما يجري في #الإمارات على يد محمد بن زايد، فخرجت بهذه التصريحات تزامنًا مع أزمة السفير الإسرائيلي في #أبوظبي تصريحاتها أحدثت ضجة وجدلًا واسعًا، والحرج بلغ رأس السلطة.. فهل نسمع قريبًا بخبر اغتيال… pic.twitter.com/aiFAtQeLKU — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 6, 2025

شنّت الشيخة جواهر، زوجة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، هجومًا لاذعًا على المطبعين الإماراتيين والإعلام المحلي، في موقف نادر وجريء من أحد أفراد الأسرة الحاكمة. جاءت انتقاداتها بعد قضية عربدة السفير الإسرائيلي في أبوظبي وتحريشه بأحد العاملات، حيث وصفت النوادي الليلية في الإمارات بـ”القذرة” واعتبرت أن الإمارات صارت مرتعًا للتحرش والانحلال.

كما استنكرت الشيخة جواهر فتح أبواب الدولة أمام إسرائيل في ظل حصار غزة، مشيرة إلى أن “الشرف لا يُباع ولا يُشترى”، منتقدة استقبال السفير على السجاد الأحمر. تأتي تصريحاتها في وقت تستعد فيه تل أبيب لتغيير سفيرها، وتثير جدلاً واسعًا وإحراجًا واضحًا لقيادات أبوظبي، وخصوصًا محمد بن زايد، الذي يصفه البعض بـ”عراب التطبيع”.

هل تحمل الأيام المقبلة مفاجآت على صعيد الأسرة الحاكمة في الإمارات؟ يبقى التساؤل مفتوحًا.