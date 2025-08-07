خلاف حاد بين القاهرة وأبوظبي يؤجل اجتماعاً مهماً بشأن السودان

في الوقت الذي كان يُفترض أن يشهد السودان انفراجة دبلوماسية في اجتماع رباعي رفيع بواشنطن، انفـ.ـجر خلاف غير متوقع بين القاهرة وأبوظبي

خلافٌ تجاوز حدود النصوص، ليكشف عن صـ.ـراع نفوذ أعمق بين حليفين طالما ظهرا في خندق واحد، فما الذي حدث؟ pic.twitter.com/3IvFCIBBl1 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 6, 2025

تصدّر خلاف دبلوماسي حاد بين مصر والإمارات العناوين، بعدما أدى إلى تأجيل اجتماع رباعي رفيع المستوى بواشنطن يضم وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، كان يُفترض أن يشهد انفراجة في الأزمة السودانية.

وجاء الخلاف حول مسودة البيان الختامي للاجتماع، حيث اقترحت الإمارات استبعاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من المرحلة الانتقالية، والتركيز على قوى مدنية بديلة، في خطوة اعتبرتها القاهرة محاولة لدعم ميليشيات محلية على حساب استقرار السودان وأمن مصر القومي.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأبوظبي توتراً غير مسبوق، وسط تبادل اتهامات غير مباشرة وتصاعد خلافات سياسية واقتصادية، ما يهدد وحدة التحالفات الإقليمية في ملف حيوي مثل السودان.