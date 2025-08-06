يحيى السنوار في مستشفى ألماني.. ما القصة؟

جدل بعد ظهور اسم يحيى #السنوار في مستشفى جامعي بألمانيا، وإدارة المستشفى تروج للواقعة ثم تعتذر.. فما القصة؟ pic.twitter.com/EIGxlwJ5GY — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 6, 2025

أثار ظهور اسم “يحيى السنوار”، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل، على لوحة ترحيبية بالمولودين الجدد في مستشفى جامعي بمدينة لايبزيغ الألمانية، موجة جدل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الواقعة بدأت عندما نشر المستشفى صورة على حسابه في “إنستغرام” للوحة تضم أسماء الأطفال المولودين حديثًا، مع عبارة “مرحبًا بكم”. لكن ما لفت الانتباه هو تصدّر اسم “يحيى السنوار” القائمة، إلى جانب رسم قلب فوق حرف “i” في الاسم، أضافه أحد الموظفين، ما زاد من حدة التفاعل.

إدارة المستشفى سارعت إلى حذف الصورة وتقديم اعتذار رسمي، مؤكدة أن الشخص الذي نشر الصورة لم يكن على علم بالخلفية السياسية للاسم، وقال المتحدث باسم المستشفى، يورن غلاسنر:

“في هذه الحالة، لم يكن الشخص الذي نشر الصورة على دراية بأن الاسم مرتبط حاليًا بشخصية سياسية معروفة، تنتمي إلى سياق جيوسياسي شديد الحساسية.”

من جهتها، تعهدت إدارة المستشفى بمراجعة الإجراءات الداخلية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الواقعة بجدية.

يُذكر أن الاسم الأول “يحيى” شائع في العالم العربي، كما أنه يشهد تزايدًا في شعبيته داخل أوروبا، إذ ارتفع ترتيبه في تصنيف الأسماء الأكثر استخدامًا في إنجلترا وويلز خلال عام 2024 بمقدار 33 مرتبة.