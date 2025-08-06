أرامكو تنزف… و”رؤية 2030″ على المحك

800 مليار دولار طارت من أرامكو والرؤية؟ لسه بتحاول تشوف الطريق.. أكبر شركة نفط بالعالم تنزف.. والمشاريع الورقية على وشك الغرق في برميل نفط pic.twitter.com/lhAxxC9zds — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 5, 2025

800 مليار دولار طارت من القيمة السوقية لأرامكو خلال ثلاث سنوات، لتتراجع من ذروة قاربت التريليوني دولار إلى نحو تريليون ونصف، ما يضع أكبر شركة نفط في العالم تحت ضغط متزايد ويثير تساؤلات صعبة حول مستقبل “رؤية 2030”.

الشركة التي لطالما اعتُبرت رمزًا لصلابة الاقتصاد السعودي أصبحت اليوم في مواجهة مباشرة مع تحوّلات الأسواق العالمية، وسط صعود الطاقة المتجددة وتراجع ثقة المستثمرين. ومع تزايد الاعتماد على بيع الحصص وتوزيع أرباح مرتفعة لطمأنة السوق، يبدو أن أرامكو تُستخدم لسد عجز مشاريع ضخمة لم تتجاوز بعد حدود الورق.

من “نيوم” إلى “ذا لاين”، تتلاشى وعود البدايات أمام تعقيدات الواقع، بينما يتآكل الشريان المالي للرؤية في سوق لا يرحم. ومع نزيف السهم، تتجدد التساؤلات: من سيموّل الاستمرار؟ وهل لا يزال النفط قادرًا على حمل الحلم؟

في المملكة التي وعدت بمستقبل بلا نفط، يبدو أن برميل النفط لا يزال يمسك بدفة القرار… لكن إلى متى؟