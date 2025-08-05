حراك غير مسبوق داخل الكونغرس الأميركي للاعتراف بدولة فلسطينية

حراك استثنائي في الولايات المتحدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.. فهل ترى الخطوة النور ليُشكل الأمر مفاجأة للجميع؟ pic.twitter.com/4Ctn3Gv3Rm — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 5, 2025

يشهد الكونغرس الأميركي حراكًا استثنائيًا تقوده مجموعة من النواب الديمقراطيين، وعلى رأسهم النائب رو خانا، لدفع الولايات المتحدة نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية.

وقد وقّع حتى الآن 13 نائبًا ديمقراطيًّا على رسالة موجّهة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، يطالبون فيها الحكومة بالسير على خطى 147 دولة سبق أن اعترفت بفلسطين. وجاء في الرسالة أن “الولايات المتحدة لا يجب أن تبقى معزولة عن التوجه الدولي”.

ويدعو المشرعون إلى تبنّي خطة الجامعة العربية التي تم تمريرها هذا الأسبوع، والتي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية، مقابل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.

فيما أعرب عدد من النواب عن امتعاضهم من تسريب الرسالة إلى وسائل الإعلام، معتبرين أن ذلك قد يُعرقل جهودهم قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن بين أبرز الموقعين، النائب آل غرين، المعروف بدعواته المتكررة منذ نوفمبر 2023 لوقف إطلاق النار في غزة، والذي قدم في ديسمبر من العام ذاته مشروع قانون يعترف بحق الدولة الفلسطينية في الوجود، ويعتزم إعادة طرحه قريبًا داخل الكونغرس.

ويبقى السؤال المطروح: هل تقترب واشنطن فعليًّا من خطوة تاريخية قد تُحدث مفاجأة على الساحة الدولية؟