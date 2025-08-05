“غيلان باريه”.. قاتل جديد يفتك بأطفال غزة

في خضم الوضع المروع في غـ.zـز.ة.. يبرز تهـ.ـديـ.ـد كارثي يفتك بأطفال القطاع وهو انتشار مرض غيلان باريه فما قصته؟ pic.twitter.com/6wjNhHwPP6 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 5, 2025

في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، لم يعد الجوع ولا القصف هما الخطران الوحيدان على حياة المدنيين، بل ظهر تهديد صحي جديد يتمثل في انتشار متلازمة “غيلان باريه”، التي سجلت وفيات بين الأطفال، وسط تحذيرات طبية من تفاقم الوضع.

وزارة الصحة في غزة أعلنت عن وفاة ثلاث حالات بسبب هذا الاضطراب العصبي النادر، الذي يهاجم الجهاز المناعي فيه الأعصاب الطرفية، وقد يؤدي في الحالات الشديدة إلى الشلل الكامل. وترافق ذلك مع ارتفاع في حالات الشلل الحاد بين الأطفال، نتيجة لتدهور الوضع الصحي وسوء التغذية.

الكشف عن فيروسات معوية غير مسببة لشلل الأطفال، وانتشارها في بيئة تفتقر لأدنى مقومات النظافة والرعاية، يضع غزة على شفا كارثة صحية شاملة. ومن هنا، طالبت وزارة الصحة بضرورة التدخل العاجل من قبل المنظمات الدولية لتوفير العلاج ورفع الحصار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح.