سيدني تهتف لغزة: طوفان بشري على الجسر يزلزل الصمت العالمي

🔴تحت المطر… مشى 300 ألف صوت من أجل من لا صوت لهم .. #سيدني على الجسر… و #غزة في القلب والرّسالة: "أيّها العالم أفق". pic.twitter.com/zdTEDaV4AT — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 4, 2025

في مشهد غير مسبوق، اكتظ جسر هاربور الشهير في سيدني بـ300 ألف متظاهر تحدّوا المطر والبرد، حاملين صوت غزة إلى العالم، في وقفة رمزية صاخبة ضد الصمت والتواطؤ الدولي.

تحت شعار “من أجل من لا صوت لهم”، شارك المتظاهرون من مختلف الأعراق والخلفيات، رافعين الأواني الفارغة كرمز للجوع، ومرددين شعارات تطالب بإنهاء الحصار على القطاع.

وكان من بين الحشود مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، الذي سار وسط الناس، مؤكّدًا أن الحرية لا تُسجن، وأن الحق لا يُقمع.

المسيرة، التي حاولت الشرطة منعها قبل أن تأذن بها المحكمة، تحوّلت إلى رسالة مدوّية: غزة ليست وحدها.

“هاربور لم يكن جسراً اليوم، بل شريانًا للضمير الإنساني”، علّق أحد المشاركين.

في زمن بات فيه الصمت سياسة، خرجت سيدني لتقول كلمتها… وتذكر العالم بأن الإنسانية لا تُقاس بالجغرافيا.