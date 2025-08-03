غزة كابوس إسرائيل.. نذر استقالات جديدة تهز جيش الاحتلال

🔴"رئيس الأركان في مهبّ الريح" .. مع فشل جيش الاحـ.تلال في تحقيق أهداف الحـ.ـرب المعلنة.. نذر استقالات جديدة على وقع خلافات غير مسبوقة بين المؤسستين السياسية والعسكرية، بسبب #غزة. pic.twitter.com/QnZN0rl3mg — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 3, 2025

مع استمرار الفشل الإسرائيلي في تحقيق أهداف الحرب على غزة، تتصاعد التوترات داخل مؤسسات صنع القرار في إسرائيل، وسط خلافات غير مسبوقة بين القيادة السياسية والعسكرية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن تفكير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في الاستقالة من منصبه، إثر تصاعد الخلافات مع شخصيات بارزة في الحكومة، خاصة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وتشير تقارير إلى أن زامير واجه انتقادات لاذعة خلال اجتماعات المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت”، حيث حذر من خطورة استمرار الحرب واحتلال غزة بشكل كامل، مؤكدًا أن ذلك قد يستغرق سنوات، الأمر الذي أثار غضب سموتريتش، والذي سخر من أداء الجيش وهاجم زامير شخصيًا، قائلاً إن “إسرائيل تفتقد رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي”.

ويعيد هذا التوتر إلى الأذهان الهجمات الكلامية السابقة التي شنها سموتريتش على هاليفي قبيل استقالته، ما يشير إلى تصدّع داخلي متزايد في صفوف القيادة الإسرائيلية، في وقت تعجز فيه عن تحقيق أي إنجاز عسكري يُذكر في غزة، التي باتت كابوسًا مفتوحًا للاحتلال.