اعتراف بريطاني صادم: إسرائيل تخطت النازية في جرائمها بغزة

اعتراف بريطاني خطير بارتكاب إسرائيل جـ.ـرائـ.ـم إبـ.ـا.دة في غـ.zـز.ة تفوق ما ارتكبتها ألمانيا النـ.ـازية في الحـ.ـر.ب العالمية الثانية.. ما القصة؟ pic.twitter.com/E1vIFKbKMn — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 3, 2025

في تطور غير مسبوق، كشف موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني عن تقرير رسمي صادر عن الجيش البريطاني يوثق حجم الدمار والإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ويفوق بحسب التقرير ما فعلته ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل شنت هجمات مباشرة على مستشفيات القطاع بأساليب لا تقل شراسة عن الهجمات الروسية في أوكرانيا. وأعرب التقرير عن قلق واسع داخل أوساط الجيش البريطاني من سلوك القوات الإسرائيلية، في تناقض صارخ مع موقف الحكومة البريطانية التي تواصل تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وتبرر سلوكها العسكري في غزة.

التقرير أشار إلى استمرار صادرات الذخيرة للمقاتلات الإسرائيلية من طراز “إف-35″، الأكثر تطورًا، عبر دول وسيطة، في وقت نفذت فيه القوات الجوية الملكية البريطانية مئات رحلات المراقبة فوق غزة منذ عام 2023 ضمن عمليات استخباراتية.

وفي تصريح لافت، قال المقدم البريطاني المتقاعد ديريك تيدير إن “الجيشين الروسي والإسرائيلي أقل التزامًا باتفاقية جنيف من الجيش الألماني إبان الحرب العالمية الثانية”، ما يعكس حجم القلق العسكري البريطاني من السياسات الإسرائيلية في القطاع.