“الأسد يتكلّم”.. أم يتراجع؟

بعد تسعة أشهر من الصمت… الأسد يُجهّز صوته.. رئيس النظام السوري السابق، الذي غادر دمشق تحت جنح الظلام في ديسمبر الماضي، يستعد لأول ظهور إعلامي من منفاه الروسي… أو هكذا قيل.لكن، ما الذي يدفع موسكو للتردد في بث المقابلة؟ pic.twitter.com/1duVys7Bwk — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 31, 2025

بعد تسعة أشهر من الغياب والصمت، يلوّح بشار الأسد، رئيس النظام السوري السابق، بعودة إعلامية أولى من منفاه الروسي. الإعلامية آسيا هاشم لمّحت إلى مقابلة مسجّلة ينتظر بثها، لكن الصمت الروسي حتى الآن يثير التساؤلات: ما الذي يدفع موسكو إلى التردد في السماح بظهور حليفها السابق على الشاشة؟

من كان بالأمس حاكمًا مطلقًا في دمشق، يبدو اليوم معلّقًا بين رغبة في التحدّث وتحفظات الدولة المضيفة. وفي الوقت الذي ينتظر فيه البعض سماع صوته، تواصل القيادة السورية الجديدة حراكها السياسي النشط، مدفوعة بمواقف إقليمية ودولية تسعى لتكريس واقع جديد لا يبدو أن للأسد فيه دورًا.

فهل نشهد عودة “صوت الأسد”؟ أم أن زمنه انتهى قبل أن يُفتح له الميكروفون؟