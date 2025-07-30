الاتحاد الإفريقي يرفض “حكومة حميدتي”: لا شرعية إلا للمدنيين في السودان

إفريقيا تسقط "حكومة حميدتي".. وصفـ.ـعة مدوّية للإمارات.. الاتحاد الإفريقي: لا نعترف إلا بالشرعية المدنية في السودان… لا لتقسيم الوطن ولا لتمويل الميلـ.ـشيات pic.twitter.com/s2mPceCbxc — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 30, 2025

في موقف أفريقي حاسم، وجّه الاتحاد الإفريقي ضربة قوية لما يُعرف بـ”الحكومة الموازية” التي أعلنها قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مدعومة إماراتيًا، مؤكدًا دعمه الكامل للشرعية المدنية في السودان.

خلال الاجتماع رقم 1292 لمجلس السلم والأمن الإفريقي، أعلن الاتحاد رفضه التام لأي محاولات لتقسيم السودان أو شرعنة جماعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة، في إشارة مباشرة إلى تحالف “تأسيس” الذي يقوده حميدتي.

وأكد الاتحاد أن الشرعية الوحيدة المعترف بها حاليًا في السودان هي لمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية المشكّلة حديثًا، مشددًا على رفض أي تدخلات أجنبية تساهم في إشعال الصراع، في موقف يُعد صفعة واضحة للإمارات المتهمة بتمويل وتسليح ميليشيا الدعم السريع.

كما حذّر الاتحاد جميع الدول الأعضاء من دعم أي كيان عسكري خارج مؤسسات الدولة، مؤكدًا: “السودان لا يُجزّأ، وشرعيته لا تُصنع في الخارج”.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الدعم الدولي للحكومة المدنية في السودان، ما يضعف فرص نجاح مشروع “السودان الجديد” الذي تسعى ميليشيات الدعم السريع لفرضه بالقوة.

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